В УФСИН СО прошла спортивно-патриотическая игра «Юный страж закона» для детей сотрудников

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Мероприятие организовано руководством УИС региона в рамках президентской программы «Десятилетие детства». Оно направлено на повышение эффективности патриотического, физического, нравственного и эстетического воспитания сотрудников и их детей, привлечение внимания общественности к деятельности исправительных учреждений.Военно-патриотическая игра проходила на базе отдела специального назначения УФСИН. Её открыл начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом майор внутренней службы Вадим Басиев. Он отметил важность мероприятия для воспитания подрастающего поколения в целях патриотического, правового воспитания и профессиональной ориентации.В ходе игры её участники соревновались в строевой подготовке, знаниях права и материальной части оружия, стрельбе и спортивном мастерстве. Авторитетные жюри во главе с начальником ОСН полковником внутренней службы Андреем Саяпиным, начальником ИК-6 подполковником внутренней службы Алексеем Климовым и заместителем председателя Совета ветеранов УИС Самарской области подполковником внутренней службы в отставке Новомиром Литвиновымпризнало лучшей сборную УФСИН, где за призовое место сражались Илья Липатов, Елизавета Красильникова и Дмитрий Пашкуров. «Серебро» присуждено команде из ИК-6, а «бронза» досталась команде КП-1.Что касается первенства в личном зачете, то лучшим снайпером признана Маргарита Паришкура, а в сборке и разборке АКМ не было равных Артему Брагину.Командам- победительницам и лучшим участникам вручены медали, почетные дипломы и ценные подарки. Для всех участников было приготовлено угощение: гречневая каша с тушенкой, ароматный чай и вкусная выпечка, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области