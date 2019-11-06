В Тольятти завершилась XIII Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
6 ноября 2019 19:47
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Очень насыщенными на события выдались последние дни Спартакиады, когда ежедневно разыгрывались медали в десяти видах спорта. Грандиозное шоу силачей – финал чемпионата России по силовому экстриму смогли увидеть сотни людей, пришедших 3 ноября в УСК «Олимп». Соревнования, сдобренные веселыми комментариями ведущего – известного стронгмена Михаила Кокляева, завершились победой омского богатыря Евгения Маркова. Он – самый сильный человек России!
В 2019-м году программа «Непобедимой Державы» пополнилась десятком новых направлений: тайский бокс, кроссфит, каратэ Шотокан Казэ Ха, стрельба из лука, силовой баттл, метание ножей, воркаут, Zarubas, арт-фехтование, перетягивание каната. Всего же на «Непобедимой Державе-2019» отмечено рекордное количество видов спорта и фестивальных дисциплин – 44! По количеству участников цифра еще утоняется, но можно с уверенностью утверждать, что их на 13-й Спартакиаде соревновалось более семи тысяч человек из 42-х регионов России и восьми зарубежных государств.Разыграно 1550 комплектов медалей. Задействовано 6 спортивных сооружений.
— Российский Союз боевых искусств – это самая мощная единоборческая организация в стране, а может и в мире, интеграционная структура, создающая мультиспортивные площадки. И «Непобедимая Держава» — одна из самых крупных площадок РСБИ. И я могу с уверенностью заявить, что границ по количеству спортивных дисциплин на «Непобедимой Державе» нет, — подчеркивает глава оргкомитета Спартакиады боевых искусств Алексей Борисов.
Окончание Спартакиады традиционно пришлось на большой праздник – День народного единства. В этот день в Тольяттинском госуниверситете прошел круглый стол, давно утвердившийся в качестве интеллектуального сегмента СБИ. Актуальную на сегодня тему воздействия на умы и сердца людей социальных сетей применительно к сфере единоборств обсудили вместе со студентами ВУЗа организаторы и почетные гости «Непобедимой Державы», среди которых были исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, Михаил Кокляев, президент федерации каратэ Шотокан Казэ Ха России Игорь Садовников, вице-президент федерации каратэ WKC России Юрий Хоменко, основатель труппы «Силачи старой школы» Виктор Блуд, трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» по бодибилдингу Андрей Шокин, заслуженный мастер спорта по каратэ Александр Герунов. Сразу по окончании обсуждения они отправились на открытие нового клуба единоборств в Центральном районе. Это уже второй клуб «ARSENAL FIGHTING», а первый был открыт в дни проведения «Непобедимой Державы-2017». Великолепный зал и другие клубные помещения разместились в торговом комплексе «Крым».
Завершающим мероприятием спартакиадной программы стало уже привычное, но от этого не потерявшее притягательность, яркое и эстетичное будо-шоу, за которым наблюдало около двух тысяч зрителей. Высокую оценку прошедшей «Непобедимой Державе» дали приглашенные на сцену гости – заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин, глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, первый вице-спикер Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев. Свое отточенное мастерство продемонстрировали публике мастера ушу, каратэ, айкидо, капоэйра, спортсмены клуба славянской культуры «Добрыня». Настоящие цирковые чудеса творил на арене «Олимпа» специальный гость СБИ Виктор Блуд. Он играючи гнул из гвоздей сердечки и дарил их дамам, жонглировал гирями, ломал стальные инструменты, а в завершение поднял на вытянутую вверх руку прелестную леди.
Целое представление разыграли бравые виртуозы-фехтовальщики. Спортсмены из всероссийской федерации арт-фехтования устроили мушкетерское сражение на шпагах, а представители первой в России школы саберфйтинга – битву на световых мечах по мотивам звездных войн. С последними словами гимна «Непобедимой Державы» в блестящем исполнении лучшего российского ринг-анонсера Александра Загорского Спартакаида-2019 ушла в историю, передает пресс-служба Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава», передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: tltgorod.ru
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