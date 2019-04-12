В Тольятти впервые состоится Всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка

79

С 15 апреля по 21 апреля в Тольятти пройдут XII Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 13 лет. Инициатором проведения турнира в Самарской области является глава региона Д.И. Азаров. Мероприятие состоится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации хоккея России, Правительства Самарской области, администрации г.о.Тольятти, депутата Государственной Думы Е.А. Серпера.15 апреля в 15:00 в ледовом дворце спорта «Лада—Арена» (г.Тольятти, ул.Ботаническая, д.5) пройдет торжественная церемония открытия соревнований. В мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта, тринадцатикратный чемпион СССР, десятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Олимпийских игр В.А. Третьяк.На Кубок Владислава Третьяка в Тольятти приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов. Тольятти встретит 10 команд-участниц – победителей отборочных игр из Москвы (ХК ЦСКА), Санкт-Петербурга (ХК «СКА-Серебряные Львы»), Южного федерального округа (Сочи, ХК «Союз»), Центрального федерального округа (Воскресенск, ХК «Химик»), Приволжского федерального округа (Казань, ХК «Ак Барс»), Северо-Западного федерального округа (Череповец, ХК «Северсталь»), Уральского федерального округа (Омск, ХК «Авангард»), Сибирского федерального округа (Новокузнецк, ХК «Металлург»), Дальневосточного федерального округа (Южно-Сахалинск, ХК «Кристалл»). Также в турнире юных хоккеистов примет участие команда из Тольятти (ХК «Лада»).Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 15 по 20 апреля пройдут предварительные игры в группах, 21 апреля состоятся финальные матчи.В Тольятти турнир Владислава Третьяка будет проводится впервые. Напомним, что в прошлом году Кубок Третьяка состоялся в Сызрани, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре, передает пресс-служба облправительства.