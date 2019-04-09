В Тольятти впервые состоится Всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка
9 апреля 2019 16:04
153
15 апреля в 15:00 в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» (г.Тольятти, ул.Ботаническая, д.5) пройдет торжественная церемония открытия соревнований. В мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, президент Федерации хоккея России,
заслуженный мастер спорта, тринадцатикратный чемпион СССР, десятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Олимпийских игр Владислав Третьяк.
На Кубок Владислава Третьяка в Тольятти приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов. Тольятти встретит 10 команд-участниц – победителей отборочных игр из Москвы (ХК ЦСКА), Санкт-Петербурга (ХК «СКА-Серебряные
Львы»), Южного федерального округа (Сочи, ХК «Союз»), Центрального федерального округа (Воскресенск, ХК «Химик»), Приволжского федерального округа (Казань, ХК «Ак Барс»), Северо-Западного федерального округа (Череповец, ХК «Северсталь»), Уральского федерального округа (Омск, ХК «Авангард»), Сибирского федерального округа (Новокузнецк, ХК «Металлург»), Дальневосточного федерального округа (Южно-Сахалинск, ХК «Кристалл»). Также в турнире юных хоккеистов примет участие команда из Тольятти (ХК «Лада»).
Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 15 по 20 апреля пройдут предварительные игры в группах, 21 апреля состоятся финальные матчи.
В Тольятти турнир Владислава Третьяка будет проводится впервые. Напомним, что в прошлом году Кубок Третьяка состоялся в Сызрани, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
835
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
682
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
957
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8049
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8526
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8255
Спорт в регионе
9 апреля 2019 17:37
Соревнования пройдут в 11 весовых категориях среди юношей до 18 лет. В турнире примут участие около 300 юных спортсменов из более, чем 20 регионов России. Спорт в регионе
116
9 апреля 2019 16:04
На Кубок Владислава Третьяка в Тольятти приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов. Спорт в регионе
153
9 апреля 2019 12:12
Он сообщил, что у тренерского штаба не было полного контакта с руководством. Спорт в регионе
173
9 апреля 2019 10:08
Серия пройдет до трех побед одной из команд. Спорт в регионе
189
8 апреля 2019 22:23
Рудковская отметила, что в России ее сыну Александру разрешают показывать эту программу. Спорт в регионе
256
8 апреля 2019 21:31
БК «Самара» начал полуфинальную серию Суперлиги. Спорт в регионе
261
8 апреля 2019 20:26
Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата. Спорт в регионе
276
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
434
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
884
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
395
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
547
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
372
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4958
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
468
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1151
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1123
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2102
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2395
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1449
Мероприятия