В Тольятти состоится финал личного чемпионата мира по спидвею

140

В гонке примут участие 16 сильнейших гонщиков планеты из России, Германии, Швеции, Нидерландов, Австрии. По итогам финала №1, который состоялся в Алма-Ате, победу одержал капитан тольяттинского клуба «Мега-Лада», действующий чемпион мира в личном и командных зачётах, Даниил Иванов.Финал №2 и решающие гонки чемпионата состоятся в Тольятти 8 февраля (начало в 16:00) и 9 февраля (начало в 14:00), передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети