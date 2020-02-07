В Тольятти состоится финал личного чемпионата мира по спидвею
7 февраля 2020 15:48
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В гонке примут участие 16 сильнейших гонщиков планеты из России, Германии, Швеции, Нидерландов, Австрии. По итогам финала №1, который состоялся в Алма-Ате, победу одержал капитан тольяттинского клуба «Мега-Лада», действующий чемпион мира в личном и командных зачётах, Даниил Иванов.
Финал №2 и решающие гонки чемпионата состоятся в Тольятти 8 февраля (начало в 16:00) и 9 февраля (начало в 14:00), передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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