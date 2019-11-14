В Тольятти состоится «Кубок Дружбы» по каратэ

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16 и 17 ноября в тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада Арена» (ул. Ботаническая, 5) будут проходить всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». Это один из самых значимых турниров российского каратэ.В этом году на участие в турнире подали заявки более 1500 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана. В их числе победители и призеры первенств и чемпионатов России, Европы и мира, лидеры рейтинга всемирной федерации каратэ. Поединки будут проводиться одновременно на восьми татами.Соревнования начнутся 16 ноября в 9:00, в 16:00 – торжественное открытие, 20:00 – награждение призеров.17 ноября турнир будет проходить с 9:00, награждение в 20:00.Вход для зрителей свободный, передает пресс-служба облправительства.