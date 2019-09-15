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В Тольятти проведены первые гонки Чемпионата России в семи олимпийских классах яхт

15 сентября 2019 13:49
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Результаты первых гонок.
14 сентября в Тольятти на базе Яхт-клуба «Дружба» проведены первые гонки Чемпионата России в семи олимпийских классах яхт.

В классах «49-й» и «49-й FX» состоялись по четыре гонки, в классах «Финн», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470» – по три.
«К началу старта на акватории Куйбышевского водохранилища ветер был слабый, не более 6 узлов. Вскоре ветер достиг 15 узлов, появилась короткая и крутая волна, так что сегодня гоночная программа дня была выполнена в полном объеме. Что касается результатов гонок, то особых сюрпризов нет: ведущие яхтсмены сборной стабильно лидируют в своих классах», – рассказала главный тренер сборной по парусному спорту Наталья Иванова.

Лидеры чемпионата по итогам первого дня гонок:

«49-й» – Ян Чех, Иван Зотов
«49-й FX» – Зоя Новикова, Диана Сабирова
«Финн» – Аркадий Кистанов
«Лазер-стандарт» – Сергей Комиссаров
«Лазер-радиал» – Екатерина Зюзина
«470», мужчины – Павел Созыкин, Денис Грибанов
«470», женщины – Алиса Кирилюк, Анжелика Черняховская, передает пресс-служба ВФПС.


Фото:     пресс-служба ВФП
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