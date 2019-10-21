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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти пройдет XIII Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»

21 октября 2019 15:52
83
В соревновательную программу впервые войдут стрельба из лука и метание ножей.
С 25 октября по 4 ноября в Тольятти пройдет XIII Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава». Это крупнейшее в России событие в сфере спортивных единоборств. Масштабное мультиспортивное мероприятие пройдет в УСК «Олимп», СК «Акробат», СК «Гранит», ФОКах «Труд» и ДБИ.

Ежегодно СБИ «Непобедимая Держава» прирастает новыми видами спорта. В нынешнем году их число возрастет до 46-ти. Так в соревновательную программу впервые войдут стрельба из лука и метание ножей. Также возможно обновление рекорда массовости Спартакиады, который составляет 7000 участников. Будет отчеканено 5000 медалей для призеров. Спартакиада «Непобдимая Держава» способствует решению задач, обозначенных в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

— «Непобедимая Держава» – это лишь верхушка айсберга, наглядная часть огромной созидательной работы, проводимой нашей командой организаторов, федерациями единоборств, сенсеями и тренерами, отделением Российского Союза боевых искусств по Самарской области, — говорит исполнительный директор ассоциации «Совет спортивных федераций», директор СБИ «Непобедимая Держава» Арсен Джалилов. – Спартакиада дает всплеск интереса к единоборствам по всей губернии, оттачивает мастерство наших бойцов, делает их конкурентоспособными в соперничестве с представителями иных школ и традиций. Это и обмен опытом среди наставников, огромный пласт информации, это и событийный туризм. Тольятти становится привлекательным городом для тысяч поклонников боевых искусств! Сюда приезжают не только первые лица всероссийских и всемирных федераций, но и основатели стилей и направлений единоборств.

В число самых значимых соревнований СБИ входят IV международный турнир по олимпийскому тхэквондо и финал Кубка России по силовому экстриму.

Открытие Спартакиады — 25 октября в 12.00 (УСК «Олимп»), передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:     пресс-служба минспорта СО
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