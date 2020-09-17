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Финальные игры проводятся в СК «Акробат» и ДС «Волгарь».

С 15 по 20 сентября в Тольятти проходит финальный этап первенства России по баскетболу среди команд юношей до 15 лет (2006 год рождения и моложе). Финальные игры проводятся в СК «Акробат» и ДС «Волгарь».

Тольяттинская муниципальная школа «Красные Крылья» на протяжении многих лет представлена своими юношескими командами в финалах первенств страны. Во многом благодаря этому, а также с учетом чёткой и грамотной организации соревнований, Тольятти не раз доверяли проведение такого рода турниров. Финал для юношей 2006 года рождения стал завершением всего долгого баскетбольного сезона 2019-2020 годов. В нём принимают участие 15 сильнейших команд страны – будущее российского баскетбола. Именно из этих ребят будет формироваться юношеская сборная России по этому возрасту.

В матче открытия первенства встретились две сильнейшие команды России по данному возрасту – «Красные Крылья» и московская «Тринта». В прошлом году именно эти соперники разыграли «золото» российского первенства, и тогда удача была на стороне тольяттинцев. На этот раз, несмотря на мощный стартовый разгон, хозяева площадки - подопечные тренеров Василия Коннова и Марии Макаровой не сумели удержать преимущество и проиграли со счётом 62:83. Сегодня завершаются игры в группах, а 18 сентября турнир продолжится четвертьфинальными поединками, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».