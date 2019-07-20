В Тольятти проходит Чемпионат мира по спидвею

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"В том году мы болели футболом, а в этом слушаем рев моторов и наблюдаем бескомпромиссную борьбу сильнейших команд мира. Пусть победит сильнейший!" - сказал первый заместитель Председателя Правительства Самарской областив , открывая Чемпионат мира по спидвею в Тольятти.Свои сборные команды приехали поддержать болельщики из Дании, Польши, Германии, Англии. Соревнования пройдут завтра весь день на домашнем стадионе "Мега-Лады", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.