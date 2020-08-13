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В Тольятти появились новые площадки для стритбола

13 августа 2020 14:59
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Три современные спортплощадки для уличного баскетбола 3х3 построены около спорткомплекса «Акробат» в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Три современные спортплощадки для уличного баскетбола 3х3 построены около спорткомплекса «Акробат» в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, при поддержке Правительства региона. На площадках тренируются и играют воспитанники СШОР №2 «Красные крылья». Кроме того, они доступны для всех любителей стритбола.

Уличный баскетбол в Тольятти в последние два года находится на подъеме, вот только качество площадок оставляет желать лучшего: покрытие большинства – асфальтовое, стойки старые. Открытие стритбольного центра – долгожданное событие для тольяттинцев, говорит разыгрывающий клуба «КуйбышевАзот» Владимир Терентьев.

«Раньше площадки около «Акробата» тоже были асфальтовые, травмоопасные. Сейчас все кардинально поменялось. Оборудование профессиональное – не знаю, есть ли еще такие в области. В стритбол играет много молодежи – игра динамичная, увлекательная. У нас он, наверное, даже популярнее футбола», – отметил спортсмен.

Площадки были установлены около спорткомплекса по поручению Губернатора Самарской области. Напомним, в прошлом году в Тольятти Дмитрий Азаров принял участие в турнире по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола-2019», и обратил внимание на состояние спортобъекта. Глава региона пообещал оказать поддержку в открытии в Автограде стритбольного центра.

«Приехал, увидел, где мы играем, ему не понравилось, – вспоминает стритболист Виктор Гусев. – Он пообещал, что здесь появится современное оборудование, и сдержал свое слово. Это здорово – это популяризация спорта: будем приходить и играть. Баскетбол намного полезнее, чем сидеть за компьютером».

В том, что площадки востребованы, Дмитрий Азаров убедился лично во время рабочей поездки в Тольятти. Он посетил СК «Акробат», пообщался с воспитанниками «Красных Крыльев» разных возрастов и любителями баскетбола. Спортсмены поделились впечатлениями от игры на новом покрытии, а Дмитрий Азаров пригласил команды Тольятти на Samara Open – ежегодный турнир по уличному баскетболу, который проводится в память самарского тренера Юрия Тюленева. 
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