В Тольятти открыта третья в этом году спортивная площадка

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В Автограде в рамках нацпроекта "Демография" регионального проекта "Спорт - норма жизни" открыта третья в этом году спортплощадка. Она появилась на территории СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки". На ней будут заниматься воспитанники спортшкол и организаций, любители спорта."Такая площадка - это развитие инфраструктуры лыжной базы, новые возможности для занятий спортом. На ней удобно проводить тренировки по спортивным играм и общей физической подготовке, жители города смогут тренироваться", - отметил директор СДЮСШОР №1Ранее новые спортплощадки появились в Тольятти около лицея №51 и школы №94, передает пресс-служба минспорта СО.