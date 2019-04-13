В Тольятти определятся победители V этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций
13 апреля 2019 17:55
56
Сегодня в Тольятти будут определены победители V этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций.
Турнир проходит в рамках проекта "Баскетбол в школу"
В соревнованиях приняли участие 40 команд юношей и девушек (500 участников) - победители IV этапа, а также дивизиона Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ".
Главный приз этих соревнований - не только кубки, но и поездка в Испанию на Финал четырёх Евролиги в мае этого года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
852
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
690
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
971
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8056
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8533
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8261
Спорт в регионе
13 апреля 2019 17:55
Насыщенные спортивные выходные продолжаются в Самарской области. Спорт в регионе
56
13 апреля 2019 17:49
В соревнованиях примут участие 47 команд из различных регионов России, Казахстана и Луганской Народной Республики. Спорт в регионе
88
13 апреля 2019 11:45
Всего об участии в турнире заявили более 270 атлетов. Спорт в регионе
313
12 апреля 2019 23:55
Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев" и автора гола Антона Зиньковского с победой. Спорт в регионе
335
12 апреля 2019 22:41
Антон Зиньковский на 56-й минуте нанес фантастический по красоте удар в дальний угол с 25 метров. Этот забитый мяч стал первым для молодого полузащитника в футболке... Спорт в регионе
225
12 апреля 2019 22:25
После броска защитника Брента Бернса от синей линии каучуковый диск вонзился в сетку рикошетом от его зубов. Спорт в регионе
240
12 апреля 2019 18:33
В полуфинале россияне встретились с командой из США – 45:32. В финальной встрече одолели французов – 45:38. Спорт в регионе
191
Видео
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
196
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
180
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
259
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
501
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1051
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
530
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
307
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
488
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1197
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1143
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2123
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2429
Мероприятия