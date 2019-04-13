В Тольятти определятся победители V этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций

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Сегодня в Тольятти будут определены победители V этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций.Турнир проходит в рамках проекта "Баскетбол в школу"В соревнованиях приняли участие 40 команд юношей и девушек (500 участников) - победители IV этапа, а также дивизиона Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ".Главный приз этих соревнований - не только кубки, но и поездка в Испанию на Финал четырёх Евролиги в мае этого года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.