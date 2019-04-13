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Сегодня в Тольятти определены победители V этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций.Турнир проходит в рамках проекта "Баскетбол в школу"В соревнованиях приняли участие 40 команд юношей и девушек (500 участников) - победители IV этапа, а также дивизиона Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ".Главный приз этих соревнований - не только кубки, но и поездка в Испанию на Финал четырёх Евролиги в мае этого года.Лидером турнира Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" среди юношей стала команда из Москвы. Первое место среди девушек выиграла команда из Красноярска.Школьники получили путевку в Испанию на Финал четырех Евролиги.С победой участников соревнований поздравил Дмитрий Азаров.Губернатор отметил, что все команды, которые дошли до финала - уже победители."Вы - одна команда, вы все победители, вы многого добились. Уверен, добьетесь еще большего, если сохраните командный дух и целеустремленность", - отметил глава региона."Путь к успеху всегда лежит через тяжелый труд, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Именно трудом, тренировками, отработкой командного взаимодействия вы добьетесь успеха. В добрый путь, к новым победам", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.