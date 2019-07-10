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В ЦСКА/Самара прошла встреча с триумфатором Первенства Европы по греко-римской борьбе армейцем Максимом Скуратовым

10 июля 2019 18:52
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Врио начальника ЦСКА/Самара Роман Махонин поблагодарил армейца за яркую и результативную победу в Италии и пожелал не менее красивой победы на предстоящем Первенстве мира.
В универсальном спортивном комплексе «Стара - Загора» Самарского филиала ЦСКА чествовали победителя юниорского Первенства Европы по греко-римской борьбе, воспитанника спортшколы ЦСКА/Самара Максима Скуратова.

Турнир проходил с 17 по 20 июня в г. Фаенца (Италия). Всего россияне завоевали 7 медалей, три из которых - высшего достоинства. В числе золотых призеров армейский борец, выступавший в весовой категории 60 кг.

Максим Скуратов выиграл квалификационные схватки, в полуфинале победил соперника из Беларуси и вышел в финал Первенства. В финале спортсмен сразился с борцом из Турции Мертом Ильбарсом. Поединок стал настоящим украшением Первенства. Победа со счетом 12/0 над турецким спортсменом сама по себе весьма знаменательна. Заключительный бросок армейца поднял трибуны в аплодисментах, а его фото стало титульной картинкой новостей многих информагентств.

Эту победу можно считать исторической: самарский спортсмен выиграл золотую медаль юношеского Первенства Европы впервые за более чем 20 лет.
Будущий чемпион пришёл в этот вид спорта не сразу: в 4 года начал с акробатики, но спустя пару лет втянулся в единоборства. Уроженец Оренбургской
области более трех лет тренируется в спортшколе самарского филиала ЦСКА и, как признаются тренеры, подаёт большие надежды.

Спортсмен, на первый взгляд, совсем не производит впечатление мощного борца – триумфатора соревнований. Стройный, скромный парень с вьющимися
рыжими кудрями говорит тихо, мягко, немного стесняясь. Совершенно не проявляя звездных замашек, рассказывает о том, как тренировался и побеждал:

- Настраивал себя только на первое место, впрочем, всегда настраиваюсь только на победу. Ну и тренеры убеждали, что не надо сильно волноваться,
поддержали меня. Сказали: «выходи спокойно и всё, как на обычных соревнованиях».

Тренер по греко-римской борьбе спортшколы ЦСКА/Самара Александр Кропотов поделился подробностями подготовки спортсмена:

- Тренировки из года в год, два раза в день шесть дней в неделю, наращивание оборотов, детальный разбор схваток, постановка задач и их решения для достижения цели - так, шаг за шагом, и добрались до Европы.

«Он природно нестандартный, - добавляет тренер армейца, - при этом и морально сильный, и технически обучаемый, а такой баланс, безусловно, даёт воля
и талант, помноженный на трудолюбие».

Второй тренер борца Рустам Гилязов так говорит об успехе своего воспитанника:

- Максим всегда делает работу над ошибками и безукоризненно выполняет рекомендации тренера, да и вообще, практически всегда последним уходит из зала. Это и дает свои плоды.

После Европейского Первенства Максиму дали немного выдохнуть, съездить к родителям, пообщаться с друзьями. Сейчас он возобновил тренировки на базе
спортшколы. Впереди сборы в Подмосковье в составе сборной страны и главное событие сезона - мировое Первенство по греко-римской борьбе, которое пройдет в начале августа в болгарской Софии.

Врио начальника Самарского филиала ЦСКА Роман Махонин поблагодарил армейца за яркую и результативную победу в Италии, вручил памятные сувениры от ЦСКА и пожелал не менее красивой победы на предстоящем Первенстве мира.

- Казалось бы простая и рутинная работа тренеров нашей спортшколы и спортсмена привела к такому серьезному результату. Максим Скуратов уже вошел в
историю греко-римского спорта региона и семьи ЦСКА. Ты молод и у тебя в карманах весь мир. Желаю тебе не просто повышать свой уровень и продолжать
побеждать, но и со временем перейти на тренерскую работу и воспитывать новых звезд армейского и российского спорта, - добавил руководитель филиала.

В завершении встречи классик провел показательную тренировку с наставниками в зале борцов греко-римского стиля спортивной школы ЦСКА и пообщался с представителями СМИ, передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 


Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
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