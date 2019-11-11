В Сараево на чемпионате мира по кикбоксингу золото выиграл самарский спортсмен Рафаэль Айсов
11 ноября 2019 15:27
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В разделе "лайт-контакт" весовой категории 57 кг золото выиграл самарский спортсмен Рафаэль Айсов (тренер Вячеслав Поляков).
Провел 4 боя, одержав победы над соперниками из Хорватии, Англии, Турции, Испании, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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