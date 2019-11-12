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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самару приедут 6 Олимпийских чемпионов и 3 победителя чемпионатов мира по боксу

12 ноября 2019 17:11
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Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.
В самарском спорткомплексе «МТЛ Арена» продолжается чемпионат России по боксу. В соревнованиях участвуют порядка 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях.

В период проведения турнира Самару в качестве почетных гостей посетят 6 Олимпийских чемпионов и 3 победителя чемпионатов мира по боксу.

Это двукратные Олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев,
Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный призер Игр Нурмагомед Шановазов, двукратные чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Евгений Макаренко, чемпион мира Айрат Хаматов, а также победители Кубка мира Валерий Абаджан, Вячеслав Яковлев и Виталий Качановский. Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.

По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.

Финальные бои и церемония закрытия состоится в субботу, 16 ноября, в 18:00.

Следить за результатами чемпионата можно на сайте федерации бокса России, передает пресс-служба облправительства.
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