В Самарской области состоятся онлайн-соревнования по шашкам

В Самарской области 9 августа состоятся онлайн-соревнования по шашкам (русские шашки – молниеносная игра), посвященные Дню физкультурника.
Место проведения
: интернет-портал «PlayOk» www.playok.com
Дата:
9 августа, 19:00
Как принять участие:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-шашисты, жители Самарской области, прошедшие регистрацию на сайте www.playok.com
.
Как пройти регистрацию:
При регистрации на сайте при указании никнейма обязательно заполнить: ФИО участника, год рождения, страну и город (район) Самарской области, спортивный разряд.
Чтобы зарегистрироваться для участия в соревнованиях на сайте www.playok.com, нужно нажать вкладку «Турниры». В списке предстоящих турниров найти свой турнир и нажать кнопку «Войти», далее зарегистрироваться. Регистрация на конкретное соревнование начинается за 15 минут до начала.
Начало турнира:
В 19:00 начнется 5-секундный отсчет времени до начала соревнований. Все участники соревнований должны быть на сайте в 18:55 и быть готовыми к началу первого тура. За одну минуту до начала соревнований компьютер делает жеребьевку первого тура. Тех, кого нет на сайте в момент жеребьевки, или тех, у кого интернет-соединение отсутствует более чем 2 минуты, компьютер автоматически вычеркивает из числа участников соревнований.
Не допускается:
- игра с использованием различных шашечных программ и подсказок со стороны;
- неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам.
Соревнования проводятся на по адресу: www.playok.com
Награждение:
Подведение итогов соревнований среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин проводится отдельно в каждой возрастной группе.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам соревнований среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой возрастной группе, награждаются кубками, дипломами и медалями, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий