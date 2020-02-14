В Самарской области пройдут соревнования по пневмо-биатлону

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15 февраля на лыжно-биатлонной трассе «Беркут» с.Камышла Самарской области пройдут соревнования по пневмо-биатлону.10.45—церемония открытия11.00—старт забегаЗаявки на участие — в день соревнований с 8 до 10ч.На старт могут выйти все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку, сообщает Минспорта области.