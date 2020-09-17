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В Самарской области пройдет отборочный этап Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни»

17 сентября 2020 12:44
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В Самарской области пройдет отборочный этап Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни»

Участники Добровольного физкультурного союза уверены, что северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность.

20 сентября 2020 года на базе Учебно-спортивного центра «Чайка (Волжский район, квартал 66 Самарского мехлесхоза) состоится отборочный этап Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» среди команд Самарской области. Его организует Добровольный физкультурный союз под руководством известной российской фигуристки Ирины Слуцкой.

Всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется в 43 регионах страны в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В развитии и поддержке спорта, физической культуры, в том числе, заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.   

     Участники Добровольного физкультурного союза уверены, что северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность. Для таких занятий практически нет противопоказаний, они доступны для людей всех возрастов с разными уровнями физической подготовки.

«Северная ходьба является прекрасным способом тренировки выносливости организма.  Она повышает функциональные резервы тела вне зависимости от возраста и физического состояния. Северная ходьба – современная, доступная, здоровьеразвивающая, здровьесберегающая, здоровьеформирующая технология», - считает инициатор проекта, российская фигуристка и чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая.

Основная цель проекта - приобщить людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в частности занятиям северной ходьбой. Для этого в рамках проекта проводятся обучающие онлайн курсы для новичков по северной ходьбе, практические занятия с инструкторами и отборочные этапы для определения лучших трудовых коллективов регионов и страны.

Планируется, что в проекте примут участие около 2000 сотрудников предприятий крупного, среднего, малого бизнеса и госкорпораций и организаций.  В каждом из 43 субъектов формируются команды, из числа сотрудников предприятий и организаций по 10 человек (5 мужчин, 5 женщин). 

В отборочном этапе в Самарской области принимают участие команды АО «Куйбышевский НПЗ», ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж", ФГБУ профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г.Самара», ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», Торгово-промышленной палаты г.Тольятти.

Положение о проведении соревнований размещено на странице проекта  https://www.dobrofiz.ru/newlifestyle. 

Фото pixabay.com

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