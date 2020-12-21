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В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта  

21 декабря 2020 14:53
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Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.  

В Самарской области в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, построили 33 новых спортобъекта. Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.  

В этом году в Самарской области благодаря нацпроекту «Демография» в городах и муниципальных районах построили 24 спортивные площадки. Большинство из них – около образовательных учреждений. На них занимаются учащиеся и местные жители. Тренировки также проходят на 5 новых площадках комплекса «Готов к труду и обороне». Это уличные спорткомплексы с набором различных тренажеров и спортивного оборудования.

Жители Куйбышевского района Самары получили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, это первый подобный спортобъект в регионе. Спорткомплекс возвели около школы №55. В его состав входят спортплощадка размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном, 4 беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадка для баскетбола 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров, 2 крытых раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест. 

 В Тольятти завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса  для спортшколы «Акробат», одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Новый специализированный зал воспитанники школы ждали многие годы. В спорткомплексе, оборудованном современным инвентарем, будут тренироваться как начинающие спортсмены, так и представители сборных команд России. 

 Первый ледовый каток построили в Похвистнево. Размер площадки  - 60 на 30 метров, трибуны рассчитаны на 400 мест. Здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, различные соревнования, массовые катания на коньках.  

 В Самаре в поселке Мехзавод капитально отремонтировали стадион  «Салют». Там уложили искусственный газон, сертифицированный FIFA, установили трибуны на 500 мест, сделали беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадку для баскетбола и волейбола. 

  Адресную поддержку получили две спортивные школы олимпийского резерва Самарской области. Для фехтовальщиков СШОР №5 закупили   экипировку и инвентарь. У пятиборцев теперь новые кони для верховой езды. Экипировку и инвентарь вручили воспитанникам СШОР №1 для занятий   различными видами спорта: футбол, баскетбол, теннис, единоборства, фигурное катание, регби, прыжки на батуте, гандбол. 

  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании жителям отмечал, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой: «Для этого будем развивать инфраструктуру спорта». Стратегия лидерства главы региона – в том числе в поддержке и развитии спорта в губернии. 

  Так, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тольятти продолжается строительство легкоатлетического манежа, в Самаре - футбольного манежа и Дворца спорта, ведется подготовка к началу строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка». На следующий год также запланировано строительство новых спортплощадок в городах и районах области, площадок ГТО, модернизация стадиона «Орбита» в Самаре, адресная поддержка спортшкол.   

«Мы видим конкретный эффект реализации нацпроекта «Демография». Появились новые спортивные объекты, где с радостью занимаются дети, молодежь, люди всех возрастов, профессиональные спортсмены и любители спорта. Каждая спортплощадка, каждый новый спортивный объект – это новый импульс для развития спорта, - подчеркивает врио министра спорта Самарской области    Андрей Харин. - Самое главное, что мы четко понимаем, для кого это все строится, как это будет использоваться. Ребята двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка для наших спортсменов – как высшего уровня, так и тех, кто только недавно занимается», передает пресс-служба облправительства. 

 

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