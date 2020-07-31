В Самарской области состоится марафон по северной ходьбе "Говорим спорту – ДА!"

В Самарской области с 1 по 7 августа состоится марафон по северной ходьбе «Говорим спорту – ДА!», посвященный XXXI Всероссийскому олимпийскому дню.
К участию в марафоне допускаются граждане РФ в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Самарской области, практикующие северную/скандинавскую ходьбу, прошедшие в установленном порядке регистрацию, имеющие соответствующую подготовку и инвентарь (палки).
Участники марафона самостоятельно выбирают маршруты. Задача — суммарно преодолеть 75 км.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в марафоне необходимо:
Пройти электронную регистрацию на электронном ресурсе https://forms.gle/QEx3Nuydj2eP1SEJ8
Разместить на странице https://vk.com/longactivelife
свою визитную карточку (представление участника – фото и кратко о себе) в срок до 23:59 07.08.2020.
Регистрация участников заканчивается 31.07.2020 в 23:59.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Участники самостоятельно выбирают маршрут и преодолевают дистанции. Длина маршрута для ежедневного прохождения определяется индивидуально и не должна превышать 20 км. Движение по маршруту осуществляется с соблюдением техники северной ходьбы.
Каждый участник самостоятельно фиксирует количество ежедневно пройденных километров и производит запись трека маршрута с использованием любой корректной программы. На треке должна быть отображена нитка пройденного маршрута, количество пройденных километров, время в движении и средняя скорость движения.
Марафон объявляется закрытым 07 августа 2020 года в 23:59 (время местное).
После закрытия марафона в период с 08 по 09 августа 2020 года каждый участник марафона должен сформировать свой итоговый отчет о пройденных за время марафона дистанциях посредством заполнения формы https://forms.gle/GrbQLCwssnwa2Wq29.
Скриншоты треков маршрутов, пройденных за время марафона, публикуются в период с 8 по 9 августа одним сообщением на странице https://vk.com/longactivelife
или отправляются одним письмом на e-mail: samdobrohod@gmail.com.
До 10 августа 2020 года формируются итоговые протоколы.
Результаты участника Марафона засчитываются при своевременной регистрации и предоставлении отчета посредством заполнения вышеуказанной формы и публикации скриншотов треков в соответствии с вышеупомянутыми условиями.
НАГРАЖДЕНИЕ:
— участники, преодолевшие северной ходьбой за вышеуказанный период более более 25 км, получают диплом участника.
— участники, преодолевшие северной ходьбой за вышеуказанный период более более 50 км, получают диплом участника.
-участники, преодолевшие северной ходьбой за вышеуказанный период дистанцию 75 км, получают медаль и диплом участника.
По итогам марафона определяются победители в двух номинациях:
— самый активный пропагандист (мужчина, женщина);
— лучший видеоролик.
Все участники марафона награждаются дипломами участника в электронном виде, а участники завершившие дистанцию 75 км, награждаются дипломами и медалями, передает пресс-служба минспорта СО.
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