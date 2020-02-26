В Самаре журналисты и блогеры сыграют в шахматы

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1 марта 2020 г. в рамках Фестиваля интеллектуальных игр состоится ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР для представителей СМИ и блогосферы.Организаторами данного турнира выступают Самарское областное отделениеСоюза журналистов России и Федерация шахмат Самарской области.Соревнования пройдут в ресторане «Максимилианс» (Московское шоссе, д.4, стр. 15).В рамках самарского этапа с 2014 г. проводятся турниры по быстрым шахматам.Участники - студенты высших учебных заведений и журналисты Самарской области.Победители награждаются ценными призами и повышают свои рейтинговые баллы.Федерация шахмат Самарской области и Самарское областное отделение Союза журналистов России принимают активное участие в турнире и оказывает всестороннюю поддержу.Впервые проводится первенство Самарской области 2020 года по блицу среди ветеранов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.