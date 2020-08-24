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Новости
Спорт
Спорт в регионе
В Самаре завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов
24 августа 2020
21:05
182
В Самаре завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов.
Результаты:
Мужчины (55+)
1. Югра-Сибирь
2. Курск
3. Самара
Женщины (45+)
1. Челябинск
2. Москва
3. Самара, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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