В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

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По итогам регулярного чемпионата, где выступали 8 клубов, в Суперфинал попали 6 лучших команд. «Крылья Советов» после 3 туров заняли в турнирной таблице 4 место, имея в своем активе сенсационные победы над грандами российского пляжного футбола. В Самаре за медали чемпионата помимо «Крыльев» сразятся «Кристалл» (Санкт – Петербург), «Сити» (Санкт – Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Дельта» (Саратов).Участники Суперфинала разделены на две группы, где команды играют между собой по одной встрече. Две лучших команды выходят в плей-офф. «Крылья» 29 августа сыграют с «Сити» (18:00), 30 августа – с «Кристаллом» (18:00). 31 августа пройдут полуфиналы, 1 сентября – матчи за 3 и 5 места, а также финал.Вход на все матчи – свободный, передает пресс-служба облправительства.