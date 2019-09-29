В Самаре стартовал финальный этап Первенства России среди юношей

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В финальном этапе принимают участие восемь команд: "Рубин" (Казань), СДЮСШОР-12-"Лада" (Тольятти), СШОР (Йошкар-Ола), "Мордовия" (Саранск), "Крылья Советов" (Самара), "Камаз" (Набережные Челны), РЦПФ-"Нижний Новгород", "Академия" (Самарская область). По итогам розыгрыша победитель получит прямую путёвку на финальный турнир Первенства России, вторая команда – право пробиться туда через стыковые матчи."Крылья Советов" открывали для себя турнир матчем с "Нижним Новгородом". Первый тайм выдался ярким на события. Уже на исходе первых десяти минут после ряда обоюдных ошибок команды обменялись голами. Сначала нижегородцы открыли счет с углового, но в следующей же атаке "Крылья" сравняли счёт. Григорий Затолокин с острого угла вколотил мяч в дальний угол. На этом позитивные моменты для нашей команды закончились. Спустя 10 минут был удален Арсений Бронников. Наша команда продолжала атаковать и имела несколько голевых моментов, но сказалась численная разница. В оставшееся время до перерыва "Нижний Новгород" забил еще два мяча.Во втором тайме сценарий матча не поменялся. Команды отвечали обоюдными опасными атаками, но вновь удачливее были футболисты соперника, увеличив разницу в счёте. Итог встречи – 1:4.Состав "КС-ЦПФ": Красильников, Романов, Вехов, Элибекян, Бронников, Никишев, Егоров, Ветров, Затолокин, Макаров, Князьков.По ходу встречи на поле вышли: Еремин, Коновалов, Вейс, Мотовичев, Барсуков, Трофимов, Зайсунов.Завтра "Крылья Советов" сыграют с тольяттинской "Академией". Встреча пройдёт на стадионе "Металлург" и начнется в 12:00, передает пресс-служба ФК "КС".