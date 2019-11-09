В Самаре стартовал чемпионат России по боксу
9 ноября 2019 20:05
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В красочной торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,Депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета чемпионата России по боксу-2019 Виктор Зубарев, первый заместитель генерального секретаря федерации бокса России Татьяна Кириенко,руководитель Совета чемпионов федерации бокса России, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитови президент федерации бокса Самарской области Сергей Карев.
«Самара вновь принимает соревнования высочайшего уровня. 300 бойцов выйдут на ринг, в том числе те, кто будет защищать честь страны на олимпийских играх в Токио, —отметил Дмитрий Азаров. — Яочень рад, что традиции куйбышевской, самарской школы бокса продолжаются и живут. Рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня. Можно вспомнить имена знаменитых наших боксеров, воспитанников местной школы бокса — Евгения Юдина, Василия Шишова, Олега Саитова, Александра Алексеева,и этот перечень мы можем продолжать. Но я уверен, что этот чемпионат откроет и новые имена звездных бойцов, бойцов, которые принесут славу и самарскому и российскому спорту. Хочу всем пожелать честных боев на ринге, и пусть победить сильнейший»,—пожелал участникам чемпионата Дмитрий Азаров.
Всего в чемпионате принимают участие спортсмены из 58 регионов страны.
«Хотелось бы пожелать нашим боксерам, чтобы они максимально проявили себя здесь. А у болельщиков Самары и Самарской области есть возможность на этом чемпионате вжиувю увидеть поединки лучших боксеров страны. И это здорово. А обращаясь к участнкам, я хочу сказать: «Уважайте друг друга в ринге», —подчеркнул, обращаясь к участникам, Олег Саитов.
Сегодня бои из предварительной программы чемпионата России начались уже в 11.00. А в вечернюю программу включены 26 поединков, которые будут проходить на двух рингах. Среди тех, кто вечером выйдет на самарские ринги — два самарски боксера: тяжеловес Алексей Салмин — он будет боксировать с Владимиром Родионовым из Псковской области в весовой категории 91 кг, и Саид Чалоян— он проведет в поединок весовой категории до 60 кг против Шахриера Ахмедоваиз Новосибирской области.
Чемпионат будет идти в Самаре неделю. Имена победителей станут известны 16 ноября, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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