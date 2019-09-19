В Самаре состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского»

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В этом году в турнире примут участие более 250 спортсменов из Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Московской областей, республик Удмуртия, Марий Эл, Саха (Якутия), Пермского края и Санкт-Петербурга.В этом году Кубок Митрополита проводится уже третий раз. Стоит отметить, что первый раз Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо. В 2018 году Кубок Митрополита проводился в рамках празднования юбилея Всемирного русского народного собора.В первый день турнира, 21 сентября, борьба стартует в 10.00. На татами выйдут юниоры в весовых категориях 60, 60, 66, 73 кг, юниорки в весовых категориях 63, 70, 78, 78+ кг. В 16.00 состоится торжественное открытие турнира, в 17.00 пройдут финальные встречи и награждение.22 сентября, в воскресенье, соревновательный день также начнется в 10.00. За медали поборются спортсмены в весовых категориях в весовых категориях 81, 90, 100, 100+ кг у юниоров, 44, 48, 52, 57 кг у юниорок. В 17.00 состоятся финальные встречи и награждение, передает пресс-служба минспорта СО.