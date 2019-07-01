В Самаре состоялось первенство России по мини-гольфу

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Организаторы соревнований – Ассоциация гольфа России, министерство спорта самарской области, администрация школы-интерната № 117, отделение гольфа ДЮСШ № 7 г.о. Самара и самарская областная Федерация развития гольфа.Блестяще выступила совсем юная, 2007 г. рождения, Тамара Романишина из Тольятти. Она не только с большим отрывом обошла всех участников, включая опытнейшую двукратную чемпионку России Елену Суконникову, но и установила в 10 раунде абсолютный рекорд самарского поля – прошла 18 лунок за 18 ударов!Среди юниоров вне конкуренции был Николай Нагорнов из Владикавказа.1 место Тамара Романишина (Тольятти) 273 уд.2 место Елена Суконникова (Тольятти) 288 уд.3 место Маргарита Лысова (Самара) 292 уд.1 место Николай Нагорнов (Владикавказ) 273 уд.2 место Тимур Рамазанов (Самара) 285 уд.3 место Филипп Нестерович (Самара) 294 уд.1 место Тамара Романишина (Тольятти) 273 уд.2 место Маргарита Лысова (Самара) 292 уд.3 место Виктория Хазеева (Тольятти) 296 уд.1 место Константин Лисенко (Тольятти) 308 уд.2 место Владислав Черванев (Самара) 310 уд.3 место Константин Перагин (Самара) 327 уд.Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами. Тамаре Романишиной и Николаю Нагорному главный судья соревнований, председатель Комитета по мини-гольфу Ассоциации гольфа России Александр Ершов вручил Кубки и пожелал успешного выступления на Первенстве Европы, которое пройдет в Лиепае (Латвия) в начале августа, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО