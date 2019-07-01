В Самаре состоялось первенство России по мини-гольфу
1 июля 2019 15:30
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Организаторы соревнований – Ассоциация гольфа России, министерство спорта самарской области, администрация школы-интерната № 117, отделение гольфа ДЮСШ № 7 г.о. Самара и самарская областная Федерация развития гольфа.
Блестяще выступила совсем юная, 2007 г. рождения, Тамара Романишина из Тольятти. Она не только с большим отрывом обошла всех участников, включая опытнейшую двукратную чемпионку России Елену Суконникову, но и установила в 10 раунде абсолютный рекорд самарского поля – прошла 18 лунок за 18 ударов!
Среди юниоров вне конкуренции был Николай Нагорнов из Владикавказа.
ИТОГИ:
Юниорки
1 место Тамара Романишина (Тольятти) 273 уд.
2 место Елена Суконникова (Тольятти) 288 уд.
3 место Маргарита Лысова (Самара) 292 уд.
Юниоры
1 место Николай Нагорнов (Владикавказ) 273 уд.
2 место Тимур Рамазанов (Самара) 285 уд.
3 место Филипп Нестерович (Самара) 294 уд.
Дополнительные номинации Ассоциации гольфа России – девушки и юноши до 15 лет
Девушки
1 место Тамара Романишина (Тольятти) 273 уд.
2 место Маргарита Лысова (Самара) 292 уд.
3 место Виктория Хазеева (Тольятти) 296 уд.
Юноши
1 место Константин Лисенко (Тольятти) 308 уд.
2 место Владислав Черванев (Самара) 310 уд.
3 место Константин Перагин (Самара) 327 уд.
Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами. Тамаре Романишиной и Николаю Нагорному главный судья соревнований, председатель Комитета по мини-гольфу Ассоциации гольфа России Александр Ершов вручил Кубки и пожелал успешного выступления на Первенстве Европы, которое пройдет в Лиепае (Латвия) в начале августа, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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