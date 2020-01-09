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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялось открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

9 января 2020 15:14
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В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары.
В среду, 8 января, на площади имени Куйбышева состоялось торжественное открытие городского этапа турнира по хоккею «Золотая шайба».

В рамках открытия соревнований прошел матч группового этапа в возрастной группе 2005-2006 г.р. между командами "Союз" (Промышленный район) и "Сатурн" (Октябрьский район).

В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары. Соревнования проводятся в 3-х возрастных категориях:

- cтаршие юноши 2005-2006 г.р.
- средние юноши 2007-2008 г.р.;
- младшие юноши 2009-2010 г.р..

Всего в рамках турнира состоится 29 игр. Матчи городского этапа будут проводиться в спортивном комплексе «Орбита» по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 70А.

Завершится городской этап соревнований 30 января. Команды, занявшие первое место в своей возрастной группе, выйдут в областной этап турнира «Золотая шайба», передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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