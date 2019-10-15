В Самаре состоялось Первенство Управления Росгвардии по рукопашному бою

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Состязания проходили на территории спортивного комплекса «Динамо». В турнире приняли участие четыре команды специальных подразделений территориального Управления и сборная Управления вневедомственной охраны. Всего на ковер вышло 36 спортсменов. Поединки проводились в восьми весовых категориях.Несмотря на то, что участники соревнований являются коллегами и друзьями, ни одну из схваток нельзя было назвать «проходной». Спортсмены показали крайне зрелищную технику, демонстрируя на татами богатейший арсенал приемов рукопашного боя.В упорной борьбе лучшей стала команда СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области. На втором месте – сборная ОМОН (на транспорте). Тройку сильнейших замкнула команда тольяттинского ОМОНа.- Рукопашный бой — это спорт для сильных духом и мужественных людей. И я рад, что состязания прошли на достаточно высоком уровне, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев. - Это касается и организации, и личной дисциплины участвовавших спортсменов. Отдельную благодарность хочется выразить наставникам военно-патриотического клуба «КЭМПО» и лично Президенту Федерации рукопашного боя Самарской области Алексею Семякину, которые помогли нам в проведении состязаний, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области