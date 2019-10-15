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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялось Первенство Управления Росгвардии по рукопашному бою

15 октября 2019 10:06
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Организаторы посвятили его юбилею выдающегося российского оружейника Михаила Калашникова, 100-летие со Дня рождения которого страна отметит 10 ноября.
В Самаре завершилось Первенство Управления Росгвардии по Самарской области по рукопашному бою. Организаторы посвятили его юбилею выдающегося российского оружейника Михаила Калашникова, 100-летие со Дня рождения которого страна отметит 10 ноября.

Состязания проходили на территории спортивного комплекса «Динамо». В турнире приняли участие четыре команды специальных подразделений территориального Управления и сборная Управления вневедомственной охраны. Всего на ковер вышло 36 спортсменов. Поединки проводились в восьми весовых категориях.
Несмотря на то, что участники соревнований являются коллегами и друзьями, ни одну из схваток нельзя было назвать «проходной». Спортсмены показали крайне зрелищную технику, демонстрируя на татами богатейший арсенал приемов рукопашного боя.

В упорной борьбе лучшей стала команда СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области. На втором месте – сборная ОМОН (на транспорте). Тройку сильнейших замкнула команда тольяттинского ОМОНа.

- Рукопашный бой — это спорт для сильных духом и мужественных людей. И я рад, что состязания прошли на достаточно высоком уровне, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев. - Это касается и организации, и личной дисциплины участвовавших спортсменов. Отдельную благодарность хочется выразить наставникам военно-патриотического клуба «КЭМПО» и лично Президенту Федерации рукопашного боя Самарской области Алексею Семякину, которые помогли нам в проведении состязаний, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области




 
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