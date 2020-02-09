В Самаре состоялись первенство и чемпионат Самарской области по спортивной гимнастике

102

В них приняли участие сильнейшие гимнастки региона.По итогам соревнований будет сформирована сборная Самарской области для участия в чемпионате и первенстве ПФО- У нас в регионе очень сильны традиции спортивной гимнастики. Сегодня, по оценкам тренеров, количество детей, желающих заниматься спортивной гимнастикой, постоянно увеличивается. Это, конечно, радует!В этом году в Тольятти планируется начать строительство специализированного комплекса спортивной гимнастики "Немов Центр", передает пресс-служба минспорта СО.