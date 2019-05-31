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В Самаре состоится торжественное открытие турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Советском районе г.о. Самара.Команды Советского района не однократно становились финалистами и призерами турнира «Лето с футбольным мячом».В этом году в районных соревнованиях, за право выхода в областной финал, а затем и отстаивать честь Самарской области на Всероссийском финале турнира Дворовых команд в Санкт Петербурга сразятся 14 команд: 10 мужских и 4 женских.Торжественное открытие турнира посетят : глава Самарского района г.о. Самара Радюков Роман Александрович, заместитель председателя Самарской Городской Думы Рязанов Сергей Владимирович, победитель Предварительного внутрипартийного голосования от 26 мая 2019 года в органы местного самоуправления Дворцова Олеся Геннадьевна.Одиннадцатый год подряд по инициативе Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализуется проект «Лето сфутбольным мячом». В 2009 году состоялись первые соревнования в рамках турнира среди дворовых команд г.о. Самара. С 2011 года проект приобрел региональный масштаб и теперь ежегодно в нем принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области.Проект «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Практикой реализации заинтересовались и другие регионы нашей страны. Кроме того, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», на основе опыта Самарской области федеральным центром было принято решение о запуске нового направления «Дворовый футбол», ключевым мероприятием которого станет проведение ежегодного Всероссийского фестиваля по дворовому футболу, передает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».