В Самаре состоится финал чемпионата России по боксу

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Начало – в 18:00.В чемпионате России участвовало около 300 боксеров из 58 регионов страны. В рамках финала будет проведено 10 финальных поединков в 10 весовых категориях. По итогам турнира определятся не только лучшие боксеры страны, но и будет сформирована сборная команда России для участия вквалификационном турнире на отбор к Олимпийским играм 2020 года.Помимо спортивной программы зрителей ждет концерт с участием Анны Седоковой и Natan.Вход – по пригласительным и билетам, передает пресс-служба облправительства.