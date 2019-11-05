В Самаре состоится чемпионат России по боксу

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Соревнования пройдут в десяти весовых категориях. По итогам чемпионата России определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.Церемония открытия чемпионата пройдет в субботу, 9 ноября, в 17:00. Вход в «МТЛ Арену» свободный (как и в остальные дни кроме финала). Церемония закрытия, в рамках которой зрителя увидят финальные бои и выступление исполнителя Лигалайз, состоится 16 ноября в 17:00. Вход по билетам (можно приобрести в кассах городах и через онлайн-сервисы) и пригласительным.«В конкурсе на проведение чемпионата России участвовали 15 регионов, Самара представила лучшую презентацию. Именно по итогам чемпионата России определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио. Да, у нас освобождены от участия в турнире призеры чемпионата мира, но в других весовых категориях будет идти борьба за то, кто представит нашу страну в квалификации. У нас очень большая конкуренция, и на чемпионате России нас ждет очень интересная борьба с обилием красивых поединков. У нас очень хорошая молодежь! Так что в Самаре будет жарко – будет, на что посмотреть. Плюс мы выделим серьезный призовой фонд: гонорары за первое, второе и третьи места будут хорошими. Также нас ждут красивые церемонии открытия и закрытия», – отмечает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.8 ноября. Жеребьевка и техническое совещание представителей команд, судей, организаторов9 ноября. Дневная сессия (11:00-16:00), церемония открытия (17:00) и вечерняя сессия (17:40-21:30)10-13 ноября. Предварительные бои. Дневная сессия с 12:00, вечерняя – с 17:0014 ноября. Методический день15 ноября. Полуфиналы (14:00-19:00)16 ноября. Торжественная церемония закрытия (17:00). Финалы (17:40-20:30)В программе возможны изменения, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО