В Самаре прошли соревнования по триатлону IRONSTAR OLYMPIC & 113 SAMARA 2020.

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Порядка 600 участников стартовали на двух дистанциях: олимпийская — 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег, а также «полужелезная» — 1,9 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег.



Плавательный этап стартовал на Волге с баржи напротив центральной набережной, велоэтап проходил по центральным улицам города, а бежали «железные люди» и «полужелезные люди» по набережной. В триатлоне «классической дистанции» или «Ironman» (англ. «железный человек») участники преодолевают 140,6 миль или 226 км. А гонка на дистанции 113 км (70 миль) известна как «половинка» и является российским аналогом формата «70,3».



В Самаре, на дистанции 113 первенствовал Алексей Калистратов с результатом 3 часа 56 минут 54 секунды. В женском триатлоне лучшей стала Мария Гостева, преодолевшая этапы за 4 часа 25 минут 39 секунд. На дистанции OLYMPIC у мужчин быстрее всех был Денис Васильев. Он показал время 1 час 50 минут 19 секунд. У женщин победила Елена Сейбанова, финишировавшая за 2 часа 12 минут 1 секунду. В этой же дисциплине состязались и паралимпийцы. Тандем Андрей Буков/Артём Афанасьев (на фото) сделал «Олимпийку» за 1 час 56 минут 18 секунд, заняв тем самым первое место среди паралимпийцев и четвёртое место среди Элиты, пишет СО ОНЛАЙН.