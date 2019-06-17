В Самаре прошел первый этап Чемпионата ПФО по мотоджимхане
17 июня 2019 19:51
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Это спортивное маневрирование на небольших скоростях, которое дает практические навыки безопасного управления мотоциклом.
В Чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из 9 городов, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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