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В Самаре прошел Чемпионат Поволжья по дрифту​ DRIFT​ THAT

20 сентября 2020 19:10
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В этот раз в автосоревнованиях приняли участие 35 пилотов со всего ПФО, а победителем стал Тарас Шатов из Казани.

19 сентября в Самаре,​ на площадке торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе,5) прошел финал чемпионата Поволжья по дрифту​ DRIFT​ THAT. В этот раз в автосоревнованиях приняли участие 35 пилотов со всего ПФО, а победителем стал Тарас Шатов из Казани.

Первая половина финального дня соревнований определила своих лидеров, но во второй половине перед заездами топ -​ 16​ начался дождь, который не только сильно усложнил ситуацию на​ трассе, но и внес корректировки в результаты чемпионата. Но на​ настроение зрителей погода не повлияла: параллельно тренировочным заездам на площадке работал диджей и выставка самых необычных и редких тюнингованных машин, прошли​ BurnOut​ Battle,​ Stunt​ Riding​ Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением. Уже традиционно, особой популярностью пользовалось​ Drift-taxi​ - возможностью почувствовать себя вторым пилотом и получить свою порцию адреналина воспользовалось более тысячи человек. На соседней от трассы площадке в этот же день прошел Чемпионат России по автозвуку.

​Пилоты в погоне за победой должны были пройти трассу в управляемом заносе на максимальной скорости – 100-110 км/ч рекорд заездов.​ Трасса включала в​ себя несколько разных зон: те, в​ которых не​ должна оказаться ни одна часть машины и​ те по​ которым нужно проехать, придерживаясь определенной траектории. По мнению судей в этот раз плавней всех участников трассу прошел Тарас Шатов из Казани на своем ярком​ Nissan​ Silvia​ S15. Второе место занял Семен Салтыков из Самары, показав мастерство управления настоящим «немцем»​ BMW​ E46. Третье место отправляется в Саратов, благодаря Евгению Ташеву и его​ Nissan​ Skyline.

​В этом году из — за введенных ранее ограничений чемпионат и соревнования переносили несколько раз:

​«Соревнования должны были состояться еще весной, но из-за действующих ограничений были перенесены. Это долгожданное событие не только для любителей дрифта Поволжья, но и всей России, учитывая полузакрытые границы с миром. Уникальность​ DRIFT​ THAT​ не только в уровне соревнований, но и в бесплатном доступе для зрителей. Погода усложнила задачу пилотам, но не никак не повлияла на общую атмосферу и настроение», — организатор соревнований, руководитель​ комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий​ Шульц, передает пресс-служба облправительства.

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