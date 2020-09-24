В Самаре пройдет традиционный Кубок Приматова

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Для «Самары» этот турнир уже много лет является последней проверкой готовности к официальному сезону.

С 27 по 29 сентября в «МТЛ Арене» состоится очередной розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова.

Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.

Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды «Строитель», в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР.

БК «Самара» – правопреемник «Строителя». Турнир памяти Г.А. Приматова проводится клубом с 1997 г. Действующим обладателем трофея является самарская команда.

Для «Самары» этот турнир уже много лет является последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний — не исключение: уже на следующей неделе, 8 октября команда проведет первый матч чемпионата Суперлиги.

Формат Кубка памяти Г. Приматова не раз менялся. На этот раз трофей по круговой системе разыграют четыре команды. Помимо «Самары» это «Уралмаш» и «Купол-Родники», принимавшие участие в турнире год назад, и «Темп-СУМЗ-УГМК», выигрывавший турнир в 2013 г.