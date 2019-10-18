В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины!»
18 октября 2019 15:39
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Программой мероприятия запланированы забеги на дистанциях 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км и детский забег на 600 м. Дистанция полумарафона пройдет в два круга по Волжскому проспекту. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной реки Волга. Торжественное открытие Самарского полумарафона в 9:30.
К участию в официальных соревнованиях бегу по шоссе на дистанции 21,1 км допускаются участники в возрасте 16 лет и старше; бегу по шоссе на дистанции 10 км - участники в возрасте 14 лет и старше, на дистанцию 3 км - участники в возрасте 11 лет и старше, на дистанцию 600 м дети до 10 лет.
Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения забега - 04 ноября 2019 года.
Участники забега на всех дистанциях должны предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте russiarunning.com.
Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 17 (ТЦ «Сила спорта», 3-й этаж):
- 02 ноября 2019 года с 12:00 до 21:00;
- 03 ноября 2019 года с 10:00 до 20:00.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Всем участникам, завершившим дистанцию 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км будет вручена памятная медаль финишёра.
Подробнее о мероприятии здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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