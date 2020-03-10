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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020»

10 марта 2020 17:09
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Фестиваль приурочен 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
15 марта в Самаре пройдет X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020». Фестиваль приурочен 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Спортивное мероприятие проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2020 год, утвержденного министерством спорта Самарской области и Плана ГКУ СО «Дом дружбы народов» на 2020 год.

Основные цели и задачи фестиваля - укрепление межнациональных связей и профилактика деструктивных проявлений на межнациональной почве среди спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.

Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, будет проводиться в Самарской области уже в десятый раз. По традиции, ритм спортивному фестивалю задаст ансамбль корейских национальных инструментов «Юллё».

В фестивале примут участие любительские команды национальных общественных объединений Самарской области по мини-футболу и волейболу. Всего на фестиваль заявилось 12 команд по мини-футболу и 6 команд по волейболу. Для сравнения, в прошлом году в соревнованиях по мини-футболу участвовало 10 команд.

Соревнования проводятся по действующим правилам и регламенту по видам спорта, включенным в программу фестиваля. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества поданных заявок.

Болельщики и участники команд, свободных от соревнований согласно графику игр, смогут принять участие в интерактивных викторинах, посвященных истории развития самарского спорта. Победители интерактивных викторин будут награждены приглашением на специальную экскурсию в музей Самарского футбола.

Капитаны команд-победительниц оставят свои автографы на памятном мяче, который вручат директору общественного музея Самарского футбола, президенту «Фонда истории и развития самарского футбола имени Бориса Казакова», депутату Думы городского округа Самара от Промышленного внутригородского района городского округа Самара Александру Павловичу Чернышеву. Памятный мяч займет свое место в музее Самарского футбола.

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов».

Фестиваль пройдет в универсальном комплексе «МТЛ Арена» 15 марта 2020 года по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.

Начало отборочных туров в 8.00

Торжественное открытие Фестиваля - в 11.00

Церемония награждения - в 18.00, передает пресс-служба ДДН
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Комментарии


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В Самаре пройдет X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020»
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