В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту

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Лучшие пилоты из разных городов Поволжья, профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и поборются за титул победителя.

В субботу, 19 сентября, с 10:00 до 18:30 на площадке торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе,5) пройдет самое зрелищное автоспортивное соревнование Поволжья - чемпионат DRIFT THAT. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке регионального правительства и администрации города.

Среди главных организаторов руководители АФСО и по совместительству старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц и главный хронометрист F1 Илья Коломин.

В программе:

Униальная возможность стать вторым пилотом и прокатиться на DRIFT–TAXI.

Интерактив и шоу-программа: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, фаер-шоу, BurnOut Battle, Stunt Riding Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением.

Программа мероприятия 19 сентября:



8:00-10:00 Регистрация участников соревнований

DRIFT – TAXI

15:00 – 15:30 Парад участников, шоу – программа

15:30 – 18:00 Финальные заезды

18.00-18.30 Награждение победителей

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