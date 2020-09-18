В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту

Лучшие пилоты из разных городов Поволжья, профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и поборются за титул победителя.
В субботу, 19 сентября, с 10:00 до 18:30 на площадке торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе,5) пройдет самое зрелищное автоспортивное соревнование Поволжья - чемпионат DRIFT THAT. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке регионального правительства и администрации города.
Среди главных организаторов руководители АФСО и по совместительству старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц и главный хронометрист F1 Илья Коломин.
В программе:
Униальная возможность стать вторым пилотом и прокатиться на DRIFT–TAXI.
Интерактив и шоу-программа: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, фаер-шоу, BurnOut Battle, Stunt Riding Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением.
Программа мероприятия 19 сентября:
8:00-10:00 Регистрация участников соревнований
DRIFT – TAXI
15:00 – 15:30 Парад участников, шоу – программа
15:30 – 18:00 Финальные заезды
18.00-18.30 Награждение победителей
18+
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