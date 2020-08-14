В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту

В соревнованиях принимают участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Сегодня у стадиона «Самара Арена» проходит смешанная командная эстафета.
Командная эстафета.
Медаль за третье место3 место - Республика Адыгея
Медаль за второе место2 место - Москва
Медаль за первое место1 место - Санкт Петербург
Первая гонка в рамках чемпионата России по велоспорту-шоссе состоялась в четверг, 13 августа. По итогам индивидуальной гонки, прошедшей около «Самара Арены», среди мужчин победу одержал Артем Овечкин из Московской области, у женщин — Елизавета Ошуркова из Республики Адыгея.
«Благодарим Самарскую область за организацию чемпионата России. Это регион с богатыми традициями в велоспорте, который неоднократно проводил спортивные мероприятия самого высокого уровня. Уже в 5-ый раз Самара принимает чемпионат России по велоспорту, и в этот раз все подготовлено как надо. Отдельно отмечу трассы у стадиона «Самара Арена» и в центре городе – очень интересные и по уровню они близки к европейским», — отметил президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.
В воскресенье по улицам города пройдет индивидуальная групповая гонка.
Напоминаем, что в связи с проведением соревнований 16 августа в Самаре будет перекрыт ряд улиц, с 18:00 субботы на них будет запрещена стоянка транспорта. Также 16 августа в Самаре будут закрыты пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск». Более подробная информация размещена на сайте Администрации г.о.Самара
, передает пресс-служба облправительства.
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