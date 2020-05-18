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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре продолжается строительство Дворца спорта. Видео

18 мая 2020 14:05
37
Начат монтаж кровли.
Начат монтаж кровли строящегося Дворца спорта в Самаре.

Видео снял Евгений Щекин.  


Фото: скриншот с видео 
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