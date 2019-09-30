В Самаре подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта

157

Соревнования проходили с 24 по 29 сентября на объектах ЦСКА в Самаре – на стадионе и в тире УСК «Стара-Загора», в бассейнах СК «Плавательный» и СБ «Черноречье», а также на площадках ЦВО - в тире и в войсковых частях 45863 и 90600 в пгт. Рощинский.Для участия в соревнованиях с разных городов страны в Самару съехались 200 сильнейших военных-многоборцев в составе 8 сборных команд, представляющих Западный, Восточный, Центральный и Южный округа, Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска (ВДВ), а также 12 ГУ МО РФ.В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, малокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий с выкладкой.Подведение итогов и торжественное закрытие Спартакиады прошло в Доме офицеров Самарского гарнизона. На пьедестал почета поднимались лучшие из лучших. Между награждениями призеров и участников спартакиады поздравляли артисты ансамбля песни и танца 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии «Волжские казаки».Участников состязаний приветствовали почетные гости церемонии закрытия: депутат Думы городского округа Самара от Промышленного внутригородского района Александр Чернышев, главный тренер Самарской области по грепплингу, бразильскому и традиционному джиу-джитсу, председатель ООО «Федерация бразильского джиу-джитсу и грепплинга Самарской области», мастер спорта по рукопашному бою, чемпион мира по грепплингу, призер чемпионатов мира по панкратиону Леонид Хапчик, директор самарского спортивного лицея Лариса Фурсова, помощник командующего 2-й общевойсковой гвардейской армии по физической подготовке, начальник физической подготовки подполковник Виталий Попов и другие приглашенные гости.Первыми были озвучены победители в военном троеборье (стрельба, метание гранат и бег). Первое место среди видов и родов войск у команды ВКС. Спортсмены по сумме трех видов набрали 26087 очков. Вторыми на пьедестал почета поднялись десантники. У команды ВДВ 23284 очка. Третье место заняла команда РВСН – 23089 очков. Лучший результат среди округов показали спортсмены ВВО (28239), на втором месте ЗВО (25411) и на третьем ЦВО (24338).Главный судья соревнований по военному троеборью, судья всероссийской категории Сергей Рубченко отметил высочайший уровень подготовки учебно-материальной базы соревнований, отличные результаты спортсменов, высокую конкуренцию, сплоченность и командный дух воинов-спортсменов.Места победителей в военном пятиборье (стрельба, полоса препятствий, плавание, метание гранат, кросс) следующим образом. Среди видов и родов войск триумфатором состязаний стала команда ВКС с общим результатом в 40676 очков. Второе место у команды ВДВ – 38363 очка, третье – у сборной РВСН – 37127 очков. Среди военных округов в пятиборье сильнейшими стали военнослужащие ЗВО, набрав в сумме 39464 очка. За ними на второй позиции ВВО. У них 39263 очка. Третье место заняла команда ЦВО – 37244 очка.Главный судья соревнований по военному пятиборью, спортивный судья всероссийской категории Сергей Аверьянов поблагодарил организаторов турнира -самарский филиал ЦСКА и командование 2-й общевойсковой гвардейской армии, судейскую бригаду, тренеров и спортсменов за высокие спортивные результаты:- Выступили военнослужащие действительно хорошо, многие подтвердили и повысили спортивные разряды, порадовала спортивная дисциплина - на этих соревнованиях – оценка «отлично», - добавил Сергей Аверьянов.Далее медали были вручены победителям летнего офицерского троеборья (стрельба, плавание, бег). Среди видов и родов войск команда ВКС заняла 1-е место с количеством очков по сумме трех видов - 23212. Второе место – команда ВДВ (20669), третье место – команда РВСН (18364). Среди округов наибольшее количество очков – 23217 - сумела набрать команда ВВО, за ними сборные ЗВО (21353) и ЦВО (20934).Судил соревнования по офицерскому троеборью инструктор-методист учебно-спортивного отделения самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов:- Соревнования на армейских объектах прошли на высоком организационно-методическом уровне, базы Самарского филиала ЦСКА были прекрасно подготовлены,военнослужащие проявили свои лучшие спортивные и человеческие качества, мужество и волю к победе. Лучшие поднялись на пьедестал почета. В офицерском троеборье, впрочем, как и в других видах, были подтверждены и вновь выполнены нормативы кандидата в мастера спорта и Мастера спорта России.Также во время торжественной церемонии закрытия были награждены победители личного первенства по всем видам спартакиады.От имени начальника Центрального спортивного клуба Армии полковника Артема Громова победителей и участников Спартакиады поздравил врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин:- Несмотря на осеннюю холодную погоду энергия соревнований согревала всех. Было «горячо» на всех наших площадках. Спартакиада Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта – явление уникальное: концентрация сильнейших спортсменов, важнейших армейских дисциплин, личное и командное первенства, эмоциональный накал и прогрессирующие результаты! Ждем вас в Самаре в 2020 году, - добавил руководитель филиала.Победители Спартакиады в Самаре будут иметь возможность защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных команд по видам спорта на самых престижных армейских соревнованиях, в числе которых Всемирные военные игры в Китае (2019 г.) и чемпионат дружественных армий стран СНГ (2020 г), передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара