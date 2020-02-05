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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре планируют построить ещё один скейт-парк

5 февраля 2020 12:40
95
В Самаре планируют построить ещё один скейт-парк
Его разместят в Управленческом.

Стали известны планы по благоустройству Красноглинского района в 2020 году. Их озвучили представители городской администрации.

По словам чиновников, во дворе дома № 11 на улице Крайней в посёлке Управленческом с наступлением теплого сезона установят новые лавочки, разобьют газоны и высадят деревья. Также здесь планируют обустроить парковки и привести в порядок дороги.

Ещё одним объектом, который построят в Управленческом в 2020 году, станет скейт-парк. По словам чиновников, об этом просили местные жители. Кроме этого, для любителей активного отдыха планируют сделать площадку и в сквере Овчарова (сквер Первых Космонавтов. — Прим. 63.RU).

— Здесь установят тренажеры и спортивные площадки для футбола, баскетбола и хоккея. Во время работ подрядчики отремонтируют пешеходные дорожки, высадят новые деревья и кустарники, — пояснили в мэрии Самары.

Городские власти планируют привести в порядок и ДК «Искра» на Красной Глинке. В этом году рабочие отремонтируют сквер. Также чиновники начнут подготовку к реконструкции памятника архитектуры и приступят к разработке проекта работ.

Для любителей скейтбординга в Самаре не так много площадок. Единственный скейт-парк построили в 2018 году в Струковском парке. Его возвели на месте бывшего бассейна «Чайка».

Другая площадка сейчас находится в стадии обсуждения. До 2022 года в Кировском районе планируют оборудовать свой скейт-парк. Его хотят разместить рядом со спорткомплексом «Грация», пишет 63.ру.

Фото: Дильина Светлана

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