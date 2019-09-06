В Самаре открылась новая спортплощадка для подготовки к сдаче норм ГТО и занятий воркаутом

148

Комплексы имеют ряд уникальных конструкторских решений. В частности, модульное построение позволяет компоновать ее в любом виде, по желанию заказчика. В конструкцию могут интегрироваться LED-подсветка, Wi-Fi и зарядные устройства для гаджетов. В базовую конфигурацию входит комплекс для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями. Площадку можно использовать для подготовки к сдаче норм ГТО.Губернатор Самарской областиотметил, что открытие площадки для подготовки к сдаче норм ГТО и занятий воркаутом – важный шаг в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России«Убежден: Самарская область может и должна стать самым эффективным спортивным регионом. Среди наших тренеров и спортсменов есть лидеры, о которых знает весь мир. Мы гордимся спортивными достижениями наших земляков. При этом мы стремимся к тому, чтобы появлялись и новые имена, которые будут прославлять наш край. И у нас есть все для того, чтобы последовательно добиваться этой цели», – отметил глава региона.По его мнению, строительство спортивных площадок будет способствовать решению еще одной важной задачи, поставленной главой государства – по диверсификации производства продукции предприятий ОПК.«В ближайшие годы доля современной конкурентоспособной гражданской продукции должна составить не менее трети от общего объема производства «оборонки». Высочайший профессионализм и компетентность трудового коллектива АО «Авиаагрегат», других предприятий, входящих в состав отраслевого холдинга «Технодинамика» ГК «Ростех», позволят успешно решить эту задачу», – уверен Дмитрий Азаров.Компания планирует производить до 150 таких площадок ежегодно. Срок строительства комплекса в базовой комплектации составляет 21 день с момента согласования выбранного заказчиком дизайн-проекта до установки «под ключ». Период реализации и цена площадки зависит от их комплектации и варианта исполнения. Средняя стоимость типового комплекта спортивной площадки «под ключ» составляет около 3 млн рублей.«Это пилотный гражданский проект «Технодинамики» в рамках диверсификации ОПК. Проект с хорошими перспективами – на сегодняшний день уже сформирован заказ на строительство почти 20 таких спортивных комплексов, – заявил исполнительный директор Ростеха. – Продукт тщательно продуман с точки зрения промышленного дизайна, социально ориентирован и отражает основные ключевые направления нашей работы – повышение качества городской жизни, создание комфортной городской среды, забота о здоровье людей. Безусловно, подобные объекты удобны, функциональны и внесут заметный вклад в создание современных городских ландшафтов», передает пресс-служба облправительства.