В Самаре не планируют устраивать фан-зону к ЧЕ-2020 по футболу
19 ноября 2019 22:09
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Это следует из ответа Минспорта СО на соответствующий вопрос самарца.
" Мы работаем в рамках своих полномочий и финансовых возможностей. Проведение Фанфеста требует серьезных расходов, у нас много других направлений и потребностей по развитию в регионе спорта. Организацией фестиваля может заняться и город, если посчитает возможным", - заявили в ведомстве.
Фото: efootball_su
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