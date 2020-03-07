В Самаре наградили победителей Кубка полпреда Президента РФ в ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

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«Поддержка спортивного туризма на государственном уровне связана с тем, что туристическое сообщество обладает уникальной атмосферой дружбы и творческого общения. Поддержав в текущем году зимние спортивно-туристские соревнования, мы рассчитываем получить результат в виде привлечения к регулярным занятиям спортом сотен и тысяч новых мальчишек и девчонок, а вас рассматриваем не только как спортсменов, но и как полноправных послов массового спорта», – обратился к участникам и гостям соревнований заместитель полномочного представителя президента России в ПФО.В 2020 году участие в первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях приняли делегации из 22 субъектов Российской Федерации, в том числе из всех 14 регионов ПФО, а также из Республики Коми, Красноярского края, Вологодской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, города Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для команд из ПФО результаты первенства будут учтены в зачет окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада».В Приволжском федеральном округе сфере спортивного туризма уделяется особое внимание. На протяжении семи лет в рамках окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада» проводится комплексное соревнование, которое включает различные виды спортивного туризма, конкурсы по познавательному туризму и фестиваль туристской бардовской песни. Благодаря проекту выросло число занимающихся спортивным туризмом на массовом уровне, многократно увеличилось количество разрядников, необходимый опыт получили будущие профессионалы туристской сферы.Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе завоевала сборная команда Республики Марий Эл, одержав победу в 4-этапной смешанной эстафете. 2 место заняли спортсмены из Красноярского края, 3 место – представители Свердловской области. Всего на Кубок претендовало 16 команд.По окончании соревнований заместитель полномочного представителя Олег Машковцев и главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов приняли участие в любительском забеге по трассе соревнований, передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО