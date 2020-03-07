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В Самаре наградили победителей Кубка полпреда Президента РФ в ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

7 марта 2020 14:08
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В Приволжском федеральном округе сфере спортивного туризма уделяется особое внимание.
6 марта 2020 года в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» завершилось первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, в рамках которого впервые проведен Кубок полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В церемонии награждения победителей принял участие заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Поддержка спортивного туризма на государственном уровне связана с тем, что туристическое сообщество обладает уникальной атмосферой дружбы и творческого общения. Поддержав в текущем году зимние спортивно-туристские соревнования, мы рассчитываем получить результат в виде привлечения к регулярным занятиям спортом сотен и тысяч новых мальчишек и девчонок, а вас рассматриваем не только как спортсменов, но и как полноправных послов массового спорта», – обратился к участникам и гостям соревнований заместитель полномочного представителя президента России в ПФО.

В 2020 году участие в первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях приняли делегации из 22 субъектов Российской Федерации, в том числе из всех 14 регионов ПФО, а также из Республики Коми, Красноярского края, Вологодской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, города Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для команд из ПФО результаты первенства будут учтены в зачет окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада».

В Приволжском федеральном округе сфере спортивного туризма уделяется особое внимание. На протяжении семи лет в рамках окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада» проводится комплексное соревнование, которое включает различные виды спортивного туризма, конкурсы по познавательному туризму и фестиваль туристской бардовской песни. Благодаря проекту выросло число занимающихся спортивным туризмом на массовом уровне, многократно увеличилось количество разрядников, необходимый опыт получили будущие профессионалы туристской сферы.

Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе завоевала сборная команда Республики Марий Эл, одержав победу в 4-этапной смешанной эстафете. 2 место заняли спортсмены из Красноярского края, 3 место – представители Свердловской области. Всего на Кубок претендовало 16 команд.

По окончании соревнований заместитель полномочного представителя Олег Машковцев и главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов приняли участие в любительском забеге по трассе соревнований, передает пресс-служба ПФО. 



Фото:   пресс-служба ПФО
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