В Самаре чествовали призеров ХХХ Всемирной летней универсиады

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В плавании Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем.Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров в составе сборной России завоевала бронзу.Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская в командном турнире по настольному теннису стали бронзовыми призерами. Также Валерия Щербатых, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, завоевала бронзу в парном турнире.Юлия Турутина получила серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо весовой категории до 62 кг.В Универсиаде также принимали участие Дарья Федянина (парусный спорт) и Лев Волин (настольный теннис).На торжественной встрече 7 августа первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин вручил благодарственные письма спортсменам и их тренерам.ЮЛИЯ ТУРУТИНА:Напряжение очень большое было на Универсиаде. Соперниц практически всех знала уже заранее. Сами соревнования, конечно, тяжело проходили, но внутреннее желание помогало, подталкивало, и поэтому получилось все-таки завоевать серебро.АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ:Я думал только о том, как я поплыву, каждый метр представлял. Помню, эмоции у меня были в конце только, когда я доплывал последние 15 метров. Мне было тяжело, я видел, что меня японец догоняет. Сжал зубы, опустил голову и просто изо всех сил постарался доплыть.АНДРЕЙ ХАРИН:Для нас, для всей Самарской области медали, которые завоевали наши спортсмены, очень важны. Это наше спортивное будущее. Ребята перспективные, некоторые из них готовятся к борьбе за попадание на Олимпийские игры 2020 года. Желаю, чтобы все у них получилось!Фото: пресс-служба минспорта СО