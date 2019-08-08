В Самаре чествовали призеров ХХХ Всемирной летней универсиады
8 августа 2019 15:33
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В плавании Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем.
Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров в составе сборной России завоевала бронзу.
Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская в командном турнире по настольному теннису стали бронзовыми призерами. Также Валерия Щербатых, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, завоевала бронзу в парном турнире.
Юлия Турутина получила серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо весовой категории до 62 кг.
В Универсиаде также принимали участие Дарья Федянина (парусный спорт) и Лев Волин (настольный теннис).
На торжественной встрече 7 августа первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин вручил благодарственные письма спортсменам и их тренерам.
ЮЛИЯ ТУРУТИНА:
Напряжение очень большое было на Универсиаде. Соперниц практически всех знала уже заранее. Сами соревнования, конечно, тяжело проходили, но внутреннее желание помогало, подталкивало, и поэтому получилось все-таки завоевать серебро.
АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ:
Я думал только о том, как я поплыву, каждый метр представлял. Помню, эмоции у меня были в конце только, когда я доплывал последние 15 метров. Мне было тяжело, я видел, что меня японец догоняет. Сжал зубы, опустил голову и просто изо всех сил постарался доплыть.
АНДРЕЙ ХАРИН:
Для нас, для всей Самарской области медали, которые завоевали наши спортсмены, очень важны. Это наше спортивное будущее. Ребята перспективные, некоторые из них готовятся к борьбе за попадание на Олимпийские игры 2020 года. Желаю, чтобы все у них получилось!
Фото: пресс-служба минспорта СО
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